Unterschleissheim - Die Frage, ob sich die Notenbanken bereits verausgabt haben, kann momentan noch nicht endgültig beantwortet werden, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Mit Niedrigzinsen sollte das Wirtschaftswachstum in Schwung gebracht, mit Anleihekäufen durch Notenbanken die Renditen gedrückt sowie die Kreditvergabe befeuert werden. Diese Ziele seien sicherlich größtenteils erreicht worden. Aber nun hätten sich verschiedene Rahmenbedingungen geändert, was wiederum die Notenbanker zum Umdenken zwinge. Erste Anzeichen von Inflation, sinkende Arbeitslosigkeit, konjunktureller Aufschwung, politscher Widerstand und die Angst vor den negativen Konsequenzen der "Politik des billigen Geldes" würden bedeuten, dass die Geldpolitik am Scheideweg stehe.

