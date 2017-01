Düsseldorf - In Südafrika will der geldpolitische Ausschuss am 23. und 24. Januar über die Höhe der Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Umfeld eines stockenden Konjunkturverlaufs und steigender Inflation würden die Währungshüter voraussichtlich mit Blick auf die Wachstumsgefahren den Schlüsselzins unverändert bei 7% belassen. Allerdings habe der Preisdruck zum Ende vergangenen Jahres merklich zugenommen: Die Inflation habe mit 6,8% gg. Vj. deutlich über den vorherigen Erwartungen gelegen und die um Ausgaben für Energie und Nahrungsmittel bereinigte Kerninflation sei mit 5,9% auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert.

Den vollständigen Artikel lesen ...