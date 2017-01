Liebe Leser,

die Quartalszahlen von Logitech lagen über den Markterwartungen. Der Computerzubehör-Hersteller erwirtschaftete von Juli bis September einen Umsatz von 564,3 Mio $ und damit 9% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn lag bei 64,8 Mio $ nach 46,5 Mio $ im 2. Quartal 2015, was einem satten Plus von 39% entspricht. Auch in den einzelnen Bereichen konnte Logitech mit einer starken Performance aufwarten. Insbesondere die Kategorien Gaming (+17%), Mobile Lautsprecher (+21%) und Videokonferenz-Systeme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...