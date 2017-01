Erfolg für Rocket Internet: Der Internet-Fonds der Start-up-Schmiede hat eine Milliarde Dollar eingesammelt, das für Investitionen zur Verfügung steht. Damit wird Rocket unabhängiger von klassischen Finanzinvestoren.

Dem Start-up-Investor Rocket Internet steht nun eine Milliarde Dollar zusätzlich für Investitionen in das Wachstum seiner jungen Unternehmen zur Verfügung. So viel Geld hat der Internet-Fonds Rocket Internet Capital Partners (RICP) eingesammelt, den das Berliner Unternehmen seit 2015 als zweites Standbein aufgebaut hat. Der RICP habe sein maximales Volumen erreicht und sei damit Europas größter Internet-Fonds, erklärte Rocket Internet am Donnerstag.

Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...