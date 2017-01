Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" belassen. Während die Entwicklung in den USA derzeit für die Baumaterialbranche wenig Rückenwind liefere, verbessere sich das Umfeld in Europa weiter, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Unternehmen mit Geschäft in Europa könnten hiervon profitieren. Diese Einschätzung sieht sie insbesondere als Stütze für ihr positives Votum für die Saint-Gobain-Aktie./tav/la

