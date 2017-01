NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ericsson von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 53 schwedische Kronen angehoben. Das Gewinnwachstum des europäischen Technologiesektors dürfte sich 2017 beschleunigen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er rechnet für das Segment mit einem durchschnittlichen Ergebnisanstieg (EPS) von 13 Prozent. Die Verkaufsempfehlung für die Ericsson-Aktie begründete er mit einer schwachen Nachfrage in den Schwellenländern und der recht hohen Bewertung des schwedischen Netzwerkausrüsters./edh/la

ISIN SE0000108656

