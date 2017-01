Über den DAX und die großen DAX-Unternehmen können wir jeden Tag in den Medien lesen. Dagegen steht der kleine Bruder, der MDAX, häufig im Schatten. Das aber zu Unrecht: Seit Ende 2008 hat der Index der 50 mittelgroßen Aktien den DAX deutlich hinter sich gelassen. Per 13.01.2017 steht für den MDAX ein Zuwachs von 302 % zu Buche, beim DAX waren es ?nur? 142 %.



Daher möchte ich das neue Jahr nutzen und mir mit Südzucker (WKN: 729700), Rheinmetall (WKN: 703000) und Krones (WKN: 633500) drei MDAX-Aktien ansehen.

Bei Südzucker läuft es wieder

In der letzten Woche hat der weltgrößte Zuckerproduzent die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...