DGAP-Media / 2017-01-19 / 13:40 *Pressemeldung* *Rekordjahr bei der factoring.plus.AG - Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs * (Leipzig, 19. Januar 21017) Die factoring.plus.AG hat das Jahr 2016 mit einem Umsatzrekord von 300 Millionen Euro beendet. Als eine der führenden mittelständischen Factoring-Gesellschaften mit Sitz in Leipzig konnte das Unternehmen seine Marktpräsenz in Deutschland weiter ausbauen und die Erfolgsgeschichte seit der Gründung 2002 fortschreiben. "Die alternative Finanzierung Factoring ist absolut im Trend und wird von immer mehr Unternehmen im Rahmen eines strategischen Finanzierungsmixes eingesetzt", bestätigt Thomas Rohe, Vorstand der factoring.plus.AG. "Unsere Kunden stärken ihre Liquidität und haben somit einen größeren finanziellen Spielraum für verschiedene Anlässe - das kommt gut an." Der factoring.plus.AG ist es gelungen, auch in der aktuellen Niedrigzinsphase der Banken und einem positiven Finanzierungsumfeld neue Kunden zu gewinnen. Als Konkurrenz zur Bank sieht sich das Unternehmen aber nicht: "Factoring wird in der Regel ergänzend zur klassischen Bankenfinanzierung eingesetzt, so zum Beispiel bei Wachstumsvorhaben oder Unternehmensnachfolgen. Da die Bonität beim Factoring jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielt, können wir auch Sondersituationen begleiten, zum Beispiel Restrukturierungen. Da sind den Banken aufgrund der Regularien eher die Hände gebunden", so Thomas Rohe. *Neue Produkte ergänzen Leistungsangebot* Neben dem bereits etablierten Factoring für Unternehmenskunden haben die Leipziger mit dem B2C-Factoring und dem Insolvenzfactoring zwei zusätzliche Produkte am Markt eingeführt: "Die neuen Produkte ergänzen unser bisheriges Portfolio perfekt", berichtet der Vorstand. "Während beim B2C-Factoring Liquiditätsbeschaffung und Sicherheit für Unternehmen im Privatkundengeschäft im Fokus stehen, bietet das Insolvenzfactoring frische finanzielle Mittel für den Neustart aus der Insolvenz. Diese wird im Verfahren oft dringend benötigt, zum Beispiel für die Betriebsfortführung oder die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen." Auch in 2017 hat der Factor viel vor - angesteuert wird ein weiteres Wachstum um 20 Prozent. Die Präsenz in der Wirtschaftsregion Rhein-Main soll ausgebaut werden: Ein erster Schritt ist die Neubesetzung der Frankfurter Niederlassung seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Leistungsfähigkeit der factoring.plus.AG ist dabei durch langjährig erfahrene Mitarbeiter und verschiedene Refinanzierungslinien namhafter Banken gesichert. Weitere Informationen gibt es unter www.factoring-plus.de [1] *Profil factoring.plus.AG* Die factoring.plus.AG ist ein leistungsstarker Factoring-Anbieter mit Sitz in Leipzig und einer Niederlassung in Frankfurt am Main. Die factoring.plus.AG konnte seit der Gründung 2002 ein stetiges Wachstum erzielen und gehört heute zu den führenden bankenunabhängigen Factoring-Gesellschaften im Mittelstand. Neben dem Factoring für kleine und mittelständische Unternehmen bietet der Finanzdienstleister weitere Produkte an: Das B2C-Factoring beschafft Liquidität und Sicherheit für Firmen im Privatkundengeschäft und in Sanierungsprozessen kann das Insolvenzfactoring genutzt werden. Als Mitglied des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand e.V. (BFM) erfüllt das Unternehmen die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in der Branche - gewährleistet durch langjährig erfahrene Mitarbeiter und verschiedene Refinanzierungslinien namhafter Banken. *Unternehmenskontakt*: factoring.plus.AG Lipanum Martin-Luther-Ring 13 04109 Leipzig Telefon 0341 149204-0 E-Mail: info@factoring-plus.de www.factoring-plus.de [1] *Pressekontakt*: ABG Marketing GmbH & Co. KG Ilka Stiegler Telefon: +49 351 437 55 11 E-Mail: stiegler@abg-partner.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: factoring.plus.AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-01-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 537779 2017-01-19 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=091e9f28bf08a55e84a12c74a7cb0466&application_id=537779&site_id=vwd&application_name=news

January 19, 2017 07:40 ET (12:40 GMT)