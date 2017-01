Liebe Leser,

was war das für eine Hängepartie? Gemeint ist die Monsanto-Übernahme, die vom deutschen Pharmariesen Bayer letzten Jahres forciert wurde. Nach langem Hin und Her einigten sich beide Unternehmen auf eine Übernahmesumme von satten 66 Milliarden Dollar. Für Bayer wäre dies der bisher umfangreichste Zukauf in der Unternehmensgeschichte.

Genehmigungen stehen noch aus

Alles schön und gut - dennoch fehlen bisher die behördlichen Genehmigungen der USA und EU für die ...

