Jaguar Mining Inc. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Goldproduktion von 96.536 Unzen verzeichnen und damit die Planung übertreffen konnte. Verglichen zu den 90.421 oz im Vorjahr stellt dies eine Steigerung dar.



Insgesamt wurden nach Angaben des Goldproduzenten 881.000 Tonnen mit im Schnitt 3,77 g/t Gold verarbeitet. Die Ausbeute belief sich auf 91,1%. Im Jahr 2015 hatte sich die Verarbeitung auf 875.000 Tonnen mit 3,62 g/t Gold belaufen. Die Ausbeute hatte damals bei 90% gelegen.



Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen eine Goldproduktion von 25.335 Unzen und damit eine Steigerung im Vergleich zum Dezemberquartal des Vorjahres, in welchem der Ausstoß 23.169 Unzen betragen hatte. In den drei Monaten von Oktober bis Dezember letzten Jahres wurden bei einer Ausbeute von 91,7% 237.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,60 g/t Gold verarbeitet.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de