Bonn (ots) - Leidenschaftlicher Europäer, dienstältester Außenminister in der Europäischen Union, ein Mann klarer Worte: der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sieht Europa vor großen Herausforderungen. Nur gemeinsam und solidarisch könne man die Flüchtlingsfrage, die Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Ungleichheit oder auch den Kampf gegen den Terror meistern, davon ist Asselborn überzeugt. Das Friedensprojekt Europa sieht er als große Errungenschaft und versteht es als seine Pflicht, ein offenes Wort zu führen, wo er die europäischen Werte wie Menschenrechte, Demokratie und soziale Rechte verletzt sieht.



"Im Dialog" spricht Michael Hirz mit Jean Asselborn über Europas Antwort auf Donald Trump, über rechte Populisten und darüber, warum sich immer weniger Menschen für die europäische Idee zu begeistern scheinen.



Jean Asselborn wurde 1949 im luxemburgischen Steinfort geboren und gehört seit 1972 der Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP) an. Von 1982 bis 2004 ist er Bürgermeister der Gemeinde Steinfort, bevor er 2004 als Vizepremierminister sowie als Minister für auswärtige Angelegenheiten und Immigration in die Regierung eintritt. Diese Ämter behält er auch nach den Parlamentswahlen 2009. Seit 2013 ist Asselborn Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten sowie Minister für Immigration und Asyl.



