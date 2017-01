Viele Unternehmen fangen bereits an zu merken, dass es keinen Spaß macht, im Visier von Donald Trump zu sein. Der neue Präsident der USA bläst zum Angriff gegen alle, die nicht fleißig in Amerika investieren.



Da Trump China schon lange die Schuld an vielen wirtschaftlichen Problemen der USA zuschreibt, müsste man meinen, dass die Unternehmen in Asien nichts zu lachen haben. Zwei asiatische Tech-Unternehmen konnten aber bereits ein persönliches Wort bei Donald Trump einlegen und ihm scheint zu gefallen, was er gesehen hat. Das könnte gut fürs Geschäft sein.

Alibaba verspricht 1 Million amerikanische Jobs

Wenn das mal nicht Musik in Trumps ...

