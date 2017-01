Nach Handelsschluss am heutigen Mittwoch veröffentlicht das Streaming-Video-Unternehmen Netflix (WKN:552484) die Ergebnisse für das vierte Quartal. Kurz vor Veröffentlichung erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch und stand bei Börsenbeginn am Dienstag kurz einmal sogar bei 135,40 US-Dollar. Darüber hinaus hat die Aktie in den letzten sechs Monaten 35 % dazugewinnen können. Die Investoren sind also optimistisch auf die Aktie eingestellt.



Vor dem Quartalsbericht gibt es einige wichtige Fragen, die die Investoren gerne vom Management beantwortet hätten. Jetzt hoffen sie, vom Management weitere Einblicke in die Pläne und in die langfristigen Wachstumsperspektiven zu erhalten.

Was kommt nach 100 Millionen Abonnenten?

Die Zahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...