Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. 2016 werde wohl als "fürchterliches Jahr" in die Unternehmensgeschichte eingehen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Donnerstag. Es sei aber nun an der Zeit den Blick nach vorn zu richten: Die Marke Boss sei nach wie vor stark und die Umsätze auf vergleichbarer Basis hätten sich in den vergangenen beiden Quartalen jeweils verbessert./ag/la

AFA0073 2017-01-19/14:43

ISIN: DE000A1PHFF7