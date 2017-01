CA Technologies (NASDAQ: CA) hat die Übernahme der Automic Holding GmbH abgeschlossen das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Automic ist führender Anbieter von Business Automation Software, die Unternehmen durch die Automatisierung von IT- und Geschäftsprozessen Wettbewerbsvorteile verschafft. Der Abschluss dieser Übernahme markiert einen bedeutenden Meilenstein in der CA Strategie: Mit der Erweiterung des Lösungsangebotes möchte CA seinen Kunden dabei helfen, die digitale Transformation in ihren Organisationen voranzutreiben, um in der heutigen Application Economy wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit dem Zukauf von Automic ergänzt CA sein Portfolio um neue Möglichkeiten zur Cloud-basierten Automatisierung und Orchestrierung und erhöht seine Reichweite im europäischen Markt. Die weltweite Expertise und das breite Portfolio von CA in Kombination mit der europäischen Präsenz von Automic bietet den Kunden eine globale Lösung, die ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen ergänzt. So können sich Unternehmen den Herausforderungen durch Automatisierung im gesamten Unternehmen stellen.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird der bisherige Chief Executive Officer von Automic, Todd DeLaughter, General Manager und berichtet an den CA Chief Product Officer, Ayman Sayed. Die Automic-Organisation sowie deren Führungsteam werden weiterhin direkt an DeLaughter berichten.

Gemäß den Vereinbarungen hat die Transaktion einen Wert von ungefähr 600 Millionen Euro abzüglich erworbener oder veräußerter Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Am 24. Januar 2017 veröffentlicht CA seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal und wird dann auch weitere finanzielle Details zum Fiskaljahr 2017 zur Verfügung stellen.

Über CA Technologies

CA Technologies (NASDAQ: CA) entwickelt Software, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Transformation zu gestalten und die Potenziale der Application Economy zu nutzen. Software ist der Eckpfeiler eines jeden Unternehmens in jedem Industriezweig. Von der Planung, über die Entwicklung bis zum Management und zur Sicherheit CA arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Art und Weise der Interaktionen und Kommunikation zu verändern ob mobil, in der privaten oder öffentlichen Cloud oder der Mainframe Umgebung. Erfahren Sie mehr auf www.ca.com.

