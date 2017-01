Wien - Das Portfolio Management Team von Ethenea Independent Investors erhält weiteren Zuwachs, so die Experten von "FONDS professionell".Das nun 13-köpfige Team umfasse nunmehr Thomas Herbert, der mehr als 20 Jahre Erfahrung im Anleihesektor besitze.Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium in Economics, Econometrics and Quantitative Economics sei Herbert Head of Credit Research bei der DZ Bank und anschließend bei Credit Agricole CIB gewesen. Ab September 2005 habe er den Rentenbereich bei ADIA in Abu Dhabi geleitet, bevor er acht Jahre später als Chief Investment Officer bei Meriten Investment Management nach Deutschland zurückgekehrt sei. Seit Mitte Januar 2017 sei Thomas Herbert Portfolio Manager bei Ethenea. (News vom 18.01.2017) (19.01.2017/fc/n/p)

