Wien - Ein schwieriges Jahr wie 2016 ändert nichts an der langfristigen Attraktivität von Absolute-Return-Strategien, ist das Fondshaus Sauren überzeugt und hat deshalb mit dem Sauren Stable Absolute Return (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) ein neues Produkt in diesem Segment aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".

Den vollständigen Artikel lesen ...