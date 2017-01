Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich von dem unerwartet deutlichen Inflationsanstieg im Dezember nicht beeindrucken. EZB-Präsident Mario Draghi sagte in der Pressekoneferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse: "Es ist weiterhin eine sehr akkommodierende Politik nötig, um einen nachhaltigen Anstieg der Inflation in einen Bereich zu ermöglichen, der mit Preisstabilität im Einklang steht." Zwar sei die Inflationsrate zuletzt kräftig gestiegen, doch sei bisher ein überzeugender Anstieg der grundlegenden Inflation nicht zu erkennen.

Die Verbraucherpreise im Euroraum waren im Dezember mit einer Jahresrate von 1,1 (November: 0,6) Prozent gestiegen. Die Kernteuerung (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) hatte sich im Dezember aber lediglich auf 0,9 (0,8) Prozent erhöht.

Vor allem in Deutschland war Kritik an der sehr lockeren EZB-Geldpolitik laut geworden, nachdem die Inflationsrate dort sogar auf 1,7 Prozent gesprungen war. Erst Anfang Dezember hatte der EZB-Rat - gegen die Stimme des deutschen Vertreters, Jens Weidmann - eine Verlängerung des Anleihekaufprogramms bis Ende 2017 beschlossen. Allerdings soll das Volumen der monatlichen Ankäufe ab April von 80 auf 60 Milliarden Euro verringert werden.

In seinem aktuellen geldpolitischen Statement bekräftigte der EZB-Rat allerdings seine Entschlossenheit, Umfang und/oder Dauer der Ankäufe ausweiten, wenn sich der Ausblick eintrüben sollte - oder die Finanzierungsbedingungen nicht mehr mit einem weiteren nachhaltigen Inflationsanstieg im Einklang stehen sollten. Der EZB-Rat will die Ankäufe so lange fortführen, bis er eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt, die mit seinem Inflationsziel im Einklang steht.

Seine Leitzinsen ließ der EZB-Rat wie erwartet unverändert. Banken müssen damit für Überschusseinlagen bei der EZB weiterhin einen Zins von 0,40 Prozent zahlen. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt weiterhin bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.