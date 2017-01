HUGO BOSS ist der Paradefall für Leerspekulationen in dieser Woche. Die Proforma-Zahlen wurden am Montag vorgelegt und mit 9,5 Prozent Kursgewinn belohnt. Bis Freitagnachmittag versuchte die Leerspekulation den letzten Cent herauszuquetschen und erreichte im Tagesverlauf ein Minus von 3,2 Prozent. Daraus entstand eine Leerposition von ca. 6 Prozent aller BOSS-Aktien (geschätzt) und damit beginnt das Comeback.



Alle BOSS-Zahlen sind Übergangszahlen, wie in solchen Fällen üblich. Wir nehmen sie hin, aber wichtig ist,

wie der neue Chef Mark Langer die Weichen stellt, um zügig wenigstens 3 Mrd. Euro Umsatz zu erreichen, was die

Voraussetzung für eine stabile Ertragsqualität bedeutet. Unser Kursziel erhöhen wir von 70 auf zunächst 80 Euro.



