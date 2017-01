Den Privatinvestoren wird oft gesagt, dass eines der wichtigsten Dinge beim Investieren die Diversifizierung wäre. Diese hilft offensichtlich, das Risiko zu minimieren, sodass im Falle eines negativen Ereignisses in einem Teil der Welt, einem Wirtschaftssystem oder einem Sektor nicht das ganze Portfolio ausradiert wird.



In Wirklichkeit ist die Welt heutzutage mehr vernetzt als jemals zuvor. Globalisierung bedeutet, dass wenn etwas in einem Teil der Welt passiert, das auch den Rest der Welt betrifft. Wie die Kreditkrise schon gezeigt hat, kann ein Bereich Chaos in allen anderen Bereichen auf der ganzen Welt schaffen.

Eine sich verändernde Weltwirtschaft

Der Gedanke der Globalisierung ist natürlich ...

