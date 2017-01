Die US-Ölreserven sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Das stützt den Preis des weltwichtigsten Rohstoffes am Donnerstag. Die März-Kontrakte für ein Barrel WTI und Brent stiegen um einen halben Dollar.

