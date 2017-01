Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Dezember ihre Kursgewinne ausgebaut, der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,7 Prozent, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105).In den USA hätten die Notierungen Rekordstände erreicht. Der Dow Jones Industrial Average sei um 3,3 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500 sei um 1,8 Prozent geklettert. Nach wie vor hätten der designierte US-Präsident Trump und seine Ankündigung eines Konjunkturprogramms die Märkte dominiert. Auch die europäischen Börsen hätten deutlich im Plus geschlossen. Der EURO STOXX 50 habe 7,8 Prozent gewonnen, der marktbreite STOXX Europe 600 habe 5,7 Prozent zugelegt.

