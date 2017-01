Berlin - Statement von Ryanair und Verfahren in Frankreich - AktiennewsAnbei ein Statement von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF):Mit Interesse haben wir Ihren Artikel (http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Neues_Verfahren_gegen_Ryanair_Frankreich-7658272) vom 18.01.2017 mit dem Titel "Neues Verfahren gegen Ryanair in Frankreich" gelesen. Da in diesem Zuge Ryanair und das Verfahren in Frankreich Erwähnung finden, möchten wir Ihnen gern folgendes zukommen lassen:

Den vollständigen Artikel lesen ...