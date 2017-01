Tagesausblick für 20.01.: DAX auf Stand-By! China und USA im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert. In der Pressekonferenz verteidigte EZB-Präsident Mario Draghi trotz der zuletzt kräftig gestiegenen Inflationsrate, die lockere Geldpolitik. Vielmehr bekräftige Draghi, die Ankäufe so lange fortzuführen, bis er eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt. Der DAX® reagierte nur mit kleinen Aufschlägen auf Draghis Kommentare. Am späten Nachmittag pendelte sich der Index wieder auf dem Vortagesniveau von rund 11.600 Punkten ein. Gold, Euro/Dollar- und Euro/britisches Pfund-Kurs konsolidierten heute geringfügig.

Größere Aufschläge verbuchten nur die beiden Bankaktien Commerzbank und Deutsche Bank. Gestützt wurden die Aktien unter anderem von guten Ergebnissen von US-Banken.

Morgen kommen wichtige Wirtschaftsdaten aus den China. Am Abend folgt die Amtseinführung von Donald Trump. Ein Ende der Börenslethargie scheint somit greifbar.

Unternehmen im Fokus

Morgen wirden unter anderem General Electric Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Die Daten könnten möglicherweise auch die Aktie des Konkurrenten Siemens bewegen.

Charttechnische Signale

Aurubis - Aktie fällt nach negativem Analystenkommentrar unter die Unterstützung bei EUR 55

Commerzbank - stößt bei EUR 7,90 an wichtige Widerstandsmarke. MACD dreht nach oben.

K+S - bearish engulfing. Stochastic dreht nach unten.

Wirecard - gelingt Ausbruch nach positiven Analystenkommentaren über EUR 42,60 und hat Luft bis EUR EUR 45,20 (Novemberhoch)

Weitere charttechnische Signale finden Sie auf dem kostenlosen Tradingdesk von HypoVereinsbank onemarkets - tradingdesk.onemarkets.de

Wichtige Termine

Schweiz - Abschluss Weltwirtschaftsforum

China - Industrieproduktion, Dezember

China - BIP Q4

USA - Amtseinführung von Donald Trump (18:00 MEZ spricht Donald Trump)

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.630/11.680/11.880/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.380/11.450/11.530 Punkte.

Der DAX® setzte den Seitwärtstrend heute weiter fort. Damit bleibt die kurzfristige Range 11.530/11.630 Punkte intakt. Noch fehlt es an Signalen für einen signifikanten Ausbruch aus der Bandbreite. Auf der Oberseite hat der DAX® die Chance auf einen Anstieg auf 11.880 und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Sackt der Index signifikant unter 11.530 Punkte droht eine Korrekktur bis 11.380 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.12.2016 - 19.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.01.2012 - 19.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU8CY4 23,21 9.300 5,01 28.02.2017 DAX® Index HU8C0E 12,21 10.400 9,50 28.02.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.01.2017; 16:43 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU7X51 22,04 13.800 5,26 28.02.2017 DAX® Index HU8C2P 11,04 12.700 10,52 28.02.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.01.2017; 16:44 Uhr

