Dieter Zetsche fordert, zügig Gesetze für autonomes Fahren zu beschließen. Wechselnde Mehrheiten in der Regierung nach der nächsten Bundestagswahl könnten sonst die Einführung selbstfahrender Autos verzögern.

Daimler-Chef Dieter Zetsche dringt darauf, dass die Große Koalition noch in dieser Legislaturperiode die gesetzlichen Grundlagen für autonomes Fahren schafft. "Der Gesetzentwurf sollte noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden", sagte Zetsche am Donnerstag auf dem Neujahrsempfang von Daimler in Berlin. Zurzeit befindet sich der Entwurf über die Änderung ...

