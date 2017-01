Die französische Supermarktkette Carrefour leidet derzeitig unter der Schwäche des Heimatmarktes - das Wachstum schwächt sich ab. Doch insgesamt scheint die neue Strategie aufzugehen.

Die Schwäche auf dem französischem Heimatmarkt bremst das Wachstum der Supermarktkette Carrefour. Im vierten Quartal erzielte Europas größter Einzelhandelskonzern einen Umsatz von 23,4 Milliarden Euro, wie das Management am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent, nachdem es im dritten Quartal noch 3,2 Prozent nach oben gegangen war. In Frankreich bekam ...

