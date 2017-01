Dass die EZB heute nichts tut, den im Dezember deutlich gestiegenen Inflationsdaten zum Trotz, hatte man mehrheitlich erhofft. Trotzdem, bis auf einen kurzen Ausflug nach oben, der sich zum Xetra-Handelsende in Nichts auflöste, ging da nichts voran. Andererseits … kein Wunder, wenn man sich ansieht, was da bis Montagfrüh noch alles auf dem Terminkalender steht. Es traut sich keiner.

Morgen am frühen Morgen rollt ein ganzes Paket an wichtigen Konjunkturdaten aus China an. China ist zwar, was die Sorgen um das dortige Wachstum angeht, aus den Schlagzeilen verschwunden. Was aber nicht heißt, dass diese Sorgen nicht weiterhin berechtigt wären, denn die Konjunkturdaten der letzten Monate aus dem Reich der Mitte wirken ein wenig zu sehr nach Plan, um wirklich vertrauenswürdig ...

