NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor haben sich laut der US-Bank JPMorgan merklich aufgehellt. Sich stabilisierende Produktionskapazitäten bei einer anziehenden Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Hinzu kämen noch vorteilhafte Währungseffekte. Besonders positiv seien die Aussichten für den deutschen Chemieriesen BASF und dessen unterbewertete Aktie sowie Arkema.

Evans stufte in der Studie BASF von "Underweight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 60 auf 105 Euro. Neue Kapazitäten bei einer eher schwächeren Nachfrage hatten der Branche in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht. Zahlreiche Chemiekonzerne hatten Geld in neue Anlagen insbesondere in Asien gesteckt. Die Preise für zahlreiche Basischemikalien gerieten daraufhin unter Druck. Nach Jahren mit Überkapazitäten dürften die Märkte im laufenden Jahr wieder enger werden, schreibt der Experte. Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich verbessert.

Für den Spezialchemiekonzern Covestro hob JPMorgan das Kursziel von 36 auf 45 Euro an, behielt die Einstufung auf "Underweight" aber bei. Für den deutschen Kunststoffhersteller seien die Aussichten wegen einer nachlassenden Marktknappheit bei Polyurethan aber nicht ganz so rosig, begründete er sein negatives Anlagevotum. Bei Wacker Chemie hoben de Experten das Kursziel von 74 auf 110 Euro an, beließen die Einstufung auf "Neutral".

Keine Folgen für die Bewertung hatte der positivere Blick auf die Gesamtbranche für andere Branchenvertreter: Die Einstufungen für Symrise , Evonik , Linde , Air Liquide und Yara beließ JPMorgan auf "Neutral". Den Salz- und Düngemittelspezialisten K+S stuft die Bank weiter auf "Underweight" ein./jha/fbr

