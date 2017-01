Von Dave Michaels

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Citigroup hat sich mit den US-Behörden in einem Fall von Fehlverhalten ihrer Händler verglichen. Die Sparte Citigroup Global Markets zahlt 25 Millionen US-Dollar, um die Vorwürfe beizulegen. Fünf Händler der Bank sollen regelmäßig Orders auf Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen nur mit der Absicht platziert haben, diese wieder zu stornieren.

Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012, wie die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mitteilte. Die Regulierungsbehörde zählte mehr als 2.500 dieser Vorgänge. Die Händler wollten damit den Preis oder die Nachfrage in ihrem Sinne beeinflussen. Die Citigroup habe darin versagt, die Aktivitäten ihrer Händler angemessen zu überwachen, so die CFTC.

Die Bank gab die Vorwürfe weder zu noch wies sie sie zurück. Eine Sprecherin der Citigroup sagte, man sei froh, den Fall beigelegt zu haben.

Das Platzieren falscher Orders ("Spoofing") sei "eine ernstzunehmende Bedrohung für die Integrität des Marktes, die die CFTC energisch bekämpfen und verfolgen wird", sagte Aitan Goelman von der CFTC.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 11:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.