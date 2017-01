Die Deutsche Bank steht vor neuem juristischen Ärger in den USA: Vor einem Gericht in Florida haben jüdische Wohlfahrtsorganisationen Klage eingereicht, weil sie das Erbe der Unternehmerfamilie Wertheim beanspruchen.

Der Deutschen Bank droht möglicherweise neuer Ärger in den USA. Jüdische Wohlfahrtsorganisationen haben das Geldhaus und Tochterunternehmen vor einem US-Gericht in Florida verklagt, weil sie das Erbe der Frankfurter Unternehmerfamilie Wertheim beanspruchen. In der am Mittwoch eingereichten Klageschrift, über die zuerst das "Manager Magazin" berichtet hatte, wird die Rückerstattung ...

