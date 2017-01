Düsseldorf - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der GOLFINO-Nachrang-Anleihe (ISIN DE000A2BPVE8/ WKN A2BPVE) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.Die 1986 gegründete inhabergeführte GOLFINO AG entwerfe, produziere und vertreibe Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, insbesondere für den Golfsport. Laut Unternehmensangaben sei GOLFINO europäischer Marktführer in der Golfbekleidung. Die Kollektionen würden überwiegend in Portugal in Auftragsfertigung hergestellt. GOLFINO biete die Kollektionen über verschiedene Vertriebskanäle an. Hierzu würden 42 eigene Geschäfte bzw. gemietete Flächen in anderen Einzelhandelsgeschäften mit eigenem Personal, 550 Einzelhändler im Rahmen von "Shop-in-Shop-Partnerschaften", etwa 300 Einzelhändler im Rahmen von klassischem Vororderverkauf sowie der eigenen Onlineshop zählen.

Den vollständigen Artikel lesen ...