FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Verluste bis zum Abend ausgleichen können. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag zuletzt bei 163,06 Punkten und damit in etwa auf dem Niveau vom späten Vorabend. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Am Donnerstag trafen zwei gegenläufige Entwicklungen aufeinander. Zunächst sorgten Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed für Belastung an den Rentenmärkten. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen hatte am Mittwochabend deutscher Zeit klare Hinweise auf weitere Zinsanhebungen in den USA gegeben. Dies sorgte für spürbaren Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten.

In die andere Richtung wirkten Äußerungen von Mario Draghi. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wischte am Donnerstag Kritik insbesondere aus Deutschland beiseite. Die zuletzt gestiegene Inflation sei vor allem auf höhere Energiepreise zurückzuführen und stelle keinen breit aufgestellten Preisauftrieb dar, sagte er nach der regulären Zinssitzung der EZB in Frankfurt. Eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik sei daher nicht angezeigt. Nach den Aussagen Draghis legten die Anleihekurse zu./bgf/he

ISIN DE0009652644

AXC0255 2017-01-19/18:22