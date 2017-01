Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Cockpit zieht sich seit 2014 hin. Nun soll der frühere Diplomat Gunter Pleuger in dem festgefahrenen Streit zwischen den Parteien vermitteln.

Der frühere Diplomat Gunter Pleuger soll als Schlichter den langwierigen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und den Piloten lösen. Der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt habe in dieser Woche mit dem Vermittlungsprozess zum Lohntarifvertrag zwischen beiden Seiten begonnen, hieß es am Donnerstag in einem der ...

