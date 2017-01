Berlin (ots) - Volkswagen-Manager, aber auch Führungskräfte anderen Autobauer konnten sich sicher sein, dass ihnen keine Scherereien mit der Bundesregierung drohen. Diverse Verkehrsminister haben in den vergangenen Jahren systematisch und konsequent weggeschaut, wenn es um "Unregelmäßigkeiten" bei Abgaswerten ging. Deshalb trägt letztlich die Politik eine Mitschuld am Abgasskandal - das darf aber keinesfalls als eine Art Freispruch für Winterkorn gewertet werden.



