Zürich (ots) - Die migrolino AG präsentiert am 19. Januar 2017 im

Zürich Hauptbahnhof ihren ersten Shop mit dem neuen Ladenbaukonzept.

Zusätzlich feiert die Migros-Tochter ihre erfolgreiche Expansion auf

über 300 Standorte in der ganzen Schweiz.



Am 19. Januar 2017 stellt migrolino sein neues und modernes

Ladenbaukonzept "Go Future" im Hauptbahnhof Zürich vor. Mit dem neuen

Konzept sollen dank einer noch besseren Einkaufsatmosphäre, einer

verbesserten Warenpräsentation insbesondere der Ultrafrische und

einer noch einfacheren Navigation in den Shops die Weichen für eine

erfolgreiche Zukunft gestellt werden. Weiterhin finden Kunden in

allen migrolino-Shops eine Mischung von Migros- und Markenprodukten,

wobei die Migros-Produkte zu gewohnt günstigen Migros-Preisen

angeboten werden.



"Dank unserem neuen Konzept kommen unsere Kunden noch einfacher,

schneller und bequemer zu den Produkten und Dienstleistungen von

migrolino", freut sich Markus Laenzlinger, Unternehmensleiter von

migrolino. Die Migros-Tochter ist dank strategischer Partnerschaften

mit Migrol, Shell, Socar und Piccadilly innert kurzer Zeit Schweizer

Marktführerin im Bereich Convenience herangewachsen. In Lenzburg

konnte jüngst die 300. Filiale eröffnet werden.



Nach dem erfolgreichen Launch am Hauptbahnhof in Zürich sollen in

den nächsten Monaten weitere Shops auf das neue Ladenkonzept und die

neuen Sortimente umgestellt werden.



Über migrolino: Die migrolino AG, die aus der Trennung eines Joint

Ventures mit der Valora AG im Jahr 2008 entstand, hat innert acht

Jahren ihr Shopnetz von 14 auf aktuell 307 Standorte in der ganzen

Schweiz erweitert. Die migrolino AG ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bund (MGB).



