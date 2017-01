Mannheimer Morgen zum geplanten Siegel für bessere Tierhaltung Überschrift: Kein großer Wurf Die Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands wünscht sich gute Haltungsbedingungen für die Tiere, deren Fleisch sie essen. Schweine, Rinder und Geflügel sollen einigermaßen Platz haben, gutes Futter, ein bisschen Auslauf, ein erträgliches Leid beim Schlachten. Was die Bevölkerung gerne hätte, übersteigt aber in vielen Fällen die gesetzlichen Vorgaben. Mit einem staatlichen Label will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) die Wünsche seiner möglichen Wähler wenigstens ein bisschen erfüllen. Das Siegel für mehr Tierwohl soll die Produkte aus artgerechterer Haltung von denen der herkömmlichen Tierversorgung unterscheiden. Schmidts Tierwohllabel kann aber in der freiwilligen Form kein großer Wurf werden. Zu viele Lobbygruppen zerren an den Plänen des Ministers. Die Bauern, die Tierschützer, Verbraucherorganisationen, der Lebensmitteleinzelhandel. Die Kriterien des Siegels drohen zu verwässern. Ein Grund: Mehr Tierwohl kostet. Größere Ställe, besseres Futter, eine "tierfreundlichere' Schlachtanlage - auf die meisten Bauern und Tierhalter kommen hohe Kosten zu, wenn sie aus der Massenproduktion aussteigen und an den meist erbärmlichen Lebensbedingungen der Tiere etwas ändern wollen. Allein ein freiwilliges Siegel wird sie dazu vermutlich nicht bewegen. Also bleibt die Verantwortung vor allem beim Verbraucher hängen, der für die Erfüllung seiner Wünsche mehr Geld ausgeben muss. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

