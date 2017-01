Europäische Firmen werden in der anstehenden Berichtssaison wohl mehr als 315 Milliarden Euro an Dividenden auszahlen. Besonders gut schätzen Experten die Lage in Deutschland und Nordeuropa ein.

Bald können sich Anleger in Europa über einen Geldregen freuen. Denn im Frühjahr finden traditionell die meisten Hauptversammlungen statt, nach denen die Unternehmen die Dividende an ihre Aktionäre ausbezahlen. Europäische Firmen dürften in der anstehenden Saison mehr als 315 Milliarden Euro ausschütten - ein neues Rekordniveau. Im vergangenen Jahr lagen die Dividenden im MSCI Europe-Index bei insgesamt 302 Milliarden Euro. Das geht aus einer Analyse von Allianz Global Investors (Allianz GI) hervor.

Anleger können vor allem deshalb auf höhere Dividenden hoffen, weil sich die Gewinne und Margen der Unternehmen verbessern. Vor allem in starken Wirtschaftsländern wie Deutschland profitieren laut Jörg de Vries-Hippen, Chef für europäische Aktien bei Allianz GI, sowohl Unternehmen als auch Investoren: "Die stabilen, kontinuierlichen Cashflows können durch überdurchschnittliche Dividendenzahlungen ausgeschüttet werden." Aktienstratege Andreas Hürkamp von der Commerzbank erwartet daher, dass allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...