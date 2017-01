Morgan Stanley senkt Thyssenkrupp auf 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Das zuvor positive Chance-/Risiko-Verhältnis sei mittlerweile ausgewogen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei nun nicht mehr günstig bewertet und der Geldumschlag des Stahl- und Industriekonzerns nach wie vor schwach.

JPMorgan hebt BASF auf 'Overweight' und Ziel auf 105 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 105 Euro angehoben. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen noch vorteilhafte Währungseffekte. Besonders positiv seien die Aussichten für den deutschen Chemieriesen und dessen unterbewertete Aktie.

DZ Bank senkt Deutsche Börse auf 'Halten' - Fairer Wert 80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Deutsche Börse Neu von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 80 Euro belassen. Dank der recht guten Handelsaktivität im vierten Quartal sollte der Börsenbetreiber seine Geschäftsziele im Gesamtjahr 2016 erreicht haben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Donnerstag. Ob aber der geplante Zusammenschluss mit der LSE gelinge, sei wegen hoher regulatorischer Hürden weiterhin unklar.

Commerzbank senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel hoch auf 109 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Merck KGaA von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 101 auf 109 Euro angehoben. Das Gewinnwachstum beim Pharma- und Chemiekonzern dürfte nachlassen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt.

Kepler Cheuvreux hebt Dürr auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dürr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 86 Euro angehoben. Er halte die Sorgen des Marktes wegen der großen Abhängigkeit vom Autosektor für übertrieben, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Unter anderem dürfte die Tochter Homag mittelfristig zum größten Gewinntreiber des Anlagenbauers werden. Außerdem bringe der Trend zu Elektroantrieben im Autosektor neue Chancen mit sich.

Jefferies hebt Schaeffler auf 'Buy' und Ziel auf 16 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 16,00 Euro angehoben. Trotz einer erwartet langsameren Fahrzeugproduktion dürfte 2017 für die europäischen Autozulieferer ein weiteres Wachstumsjahr werden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Vor allem bei den deutschen Vertretern Conti, Schaeffler und Hella sei mit einem beschleunigten organischen Wachstum zu rechnen.

UBS startet Uniper mit 'Sell' - Ziel 12,20 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper mit "Sell" und einem Kursziel von 12,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Markterwartungen an die Dividenden seien zu hoch, schrieb Analyst Sam Arie in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht für die Papiere der Kraftwerksparte von Eon ein Rückschlagsrisiko von etwa 10 Prozent.

Goldman senkt Aurubis auf 'Sell' und Ziel auf 50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aurubis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 50 Euro gesenkt. Die noch niedrigen Bewertungen und die guten Free Cashflows dürften die Rohstoffwerte weiter beflügeln, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Zudem habe sich die schwächelnde chinesische Nachfrage mittlerweile stabilisiert. Für den Kupferproduzenten seien die Aussichten jedoch trüber als für die reinen Bergbauunternehmen. Angesichts dessen sei die Aktie recht hoch bewertet.

Goldman senkt Software AG auf 'Sell' und Ziel auf 33 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Software AG vor Zahlen zum vierten Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 33 Euro gesenkt. Das Softwareunternehmen habe mit einer volatilen Umsatzentwicklung zu kämpfen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei die seit 2013 gestiegene Profitabilität mittlerweile eingepreist. Kurschancen sieht er im Falle eines beschleunigten Umsatzwachstums.

Hauck & Aufhäuser senkt Dialog Semiconductor auf 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor nach der Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 43 Euro gesenkt. Das vom taiwanesischen Halbleiterhersteller TSMC signalisierte maue erste Halbjahr hebe auch für Dialog eine rote Flagge, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Donnerstag. TSMC liefere den Prozessor für Apples iPhone 7. Hauptgrund für den schwachen Ausblick dürften also die Amerikaner sein, mit denen auch der Zulieferer etwa 75 Prozent seiner Umsätze erziele.

