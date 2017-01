Die wegweisende Partnerschaft unterstützt das IOC und die Olympische Bewegung dabei, die Vision der Olympischen Agenda 2020 im neuen digitalen Zeitalter umzusetzen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Alibaba Group (NYSE: BABA) gaben heute gemeinsam eine langfristige Partnerschaft bis zum Jahr 2028 bekannt. Alibaba nimmt am weltweiten Sponsorprogramm "The Olympic Partner" (TOP) teil und wird der offizielle Partner für "Cloud Services" und "E-Commerce-Plattformservices" sowie Gründungspartner des Olympic Channel.

Diese Partnerschaft wurde heute im Beisein des IOC-Präsidenten Thomas Bach, des Gründers und Executive Chairman der Alibaba Group Jack Ma sowie des CEO der Alibaba Group Daniel Zhang beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos bekanntgegeben.

Thomas Bach, der Präsident des IOC, kommentierte: "In diesem neuen digitalen Zeitalter ist Alibaba herausragend positioniert, um das IOC beim Erreichen einer Reihe zentraler Ziele zu unterstützen, die in der Olympischen Agenda 2020 beschrieben werden. Ein weiteres Ziel ist es, die Zukunft der Olympischen Bewegung auf positive Weise zu gestalten. Diese wegweisende, innovative Allianz wird zur Effizienzsteigerung bei der Organisation der Olympischen Spiele bis zum Jahr 2028 beitragen und auch die globale Entwicklung digitaler Chancen unterstützen, zu denen auch der Olympic Channel zählt."

"Die Partnerschaft von Alibaba mit dem IOC fußt auf gemeinsamen Werten und der gemeinsamen Vision, die Menschen weltweit miteinander zu verbinden und ihr Leben zu bereichern", so Jack Ma, Gründer und Executive Chairman der Alibaba Group. "Wir sind stolz darauf, die Olympische Agenda 2020 mit unseren Innovationen und Technologien unterstützen und die Weiterentwicklung der Olympischen Spiele im digitalen Zeitalter mitgestalten zu dürfen."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Alibaba die Olympische Bewegung auf folgende Weise unterstützen:

erstklassige Cloud-Computing-Infrastruktur und Cloud-Services zur Unterstützung eines effizienteren und sichereren Ablaufs der Olympischen Spiele, darunter die Unterstützung von Anforderungen im Hinblick auf Big-Data-Analysen

Schaffung einer globalen E-Commerce-Plattform für Olympia-Stakeholder, um Fans aus aller Welt zu erreichen, welche offizielle olympische Lizenzprodukte von offiziellen Olympia-Lizenznehmern sowie ausgewählte Sportartikel erwerben möchten

Nutzung der führenden digitalen Medientechnologien und des Know-hows von Alibaba zur Entwicklung und Anpassung des Olympic Channel für das chinesische Zielpublikum

"Alibaba ist stolz darauf, das Internationale Olympische Komitee bei diesem wegweisenden digitalen Wandel zu unterstützen. Damit werden wir unserem Ziel, 2 Milliarden Verbraucher zu erreichen, einen großen Schritt näher kommen", so Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group. "Wir werden unsere Erfahrung beim Erreichen einer jungen Nutzerschaft dafür einsetzen, mehr junge Menschen für die Olympische Bewegung zu begeistern und unsere Marke durch diese historische Partnerschaft stärken."

Tsunekazu Takeda, der Vorsitzende der Marketingkommission des IOC, äußert sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns auf die langfristige Zusammenarbeit mit Alibaba zum Vorteil der Olympischen Bewegung. Diese strategische Partnerschaft stärkt die weltweite Attraktivität der olympischen Werte und eröffnet ein spannendes neues Kapitel in unserem digitalen Zeitalter."

Alibaba ist das erste Unternehmen, das mit dem IOC einen langfristigen Vertrag bis 2028 abschließt, und das erste chinesische Unternehmen, das für die Olympischen Winterspiele Peking 2022 gewonnen werden konnte.

Alibaba wird die Organisatoren der Olympischen Spiele und die Olympische Bewegung in aller Welt unterstützen. Die entsprechenden Rechte umfassen die Nutzung der Olympia-Marken, des Bildmaterials der Olympischen Spiele sowie der Marken der Nationalen Olympischen Komitees für Werbe- und Promotionszwecke.

Die globalen Aktivierungsrechte von Alibaba umfassen die Olympischen Winterspiele Pyeongchang 2018, die Olympischen Spiele Tokio 2020, die Olympischen Winterspiele Peking 2022 sowie die Olympischen Spiele und die Olympischen Winterspiele in den Jahren 2024, 2026 und 2028 in den Städten, die vom IOC noch zu bestimmen sind.

