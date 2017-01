NEW YORK (dpa-AFX) - Von der lange Zeit spürbaren Euphorie am US-Aktienmarkt war am Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump nichts mehr zu sehen. Wie schon an den vergangenen Tagen zeigten sich Anleger vor dem Machtwechsel unsicher, ob der neue Präsident die hoch gesteckten Erwartungen tatsächlich erfüllen kann. Gute Konjunkturdaten aus den USA verpufften am Donnerstag vor diesem Hintergrund.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,37 Prozent auf 19 732,40 Punkte und beendete so auch den fünften Handelstag in Folge mit negativem Vorzeichen. Die bisher unerreichte Schwelle von 20 000 Punkten ist damit noch weiter in die Ferne gerückt. Kurzzeitig war der US-Leitindex sogar unter die Marke von 19 700 Punkten abgerutscht und hatte so den niedrigsten Stand seit sechs Wochen erreicht. Börsianer begründeten den plötzlichen Kursrutsch mit einer "großen Verkaufsorder".

Der S&P 500 fiel in ähnlichem Maße wie der Dow um 0,36 Prozent auf 2263,69 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 erreichte früh einen Rekordstand bei 5078 Punkten, gab am Ende aber ebenfalls nach. Er verlor 0,09 Prozent auf 5051,17 Zähler./tih/he

