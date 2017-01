Karlsruhe (ots) - Patienten, die unter schweren chronischen Schmerzen leiden, profitieren von dem Gesetz. In der Tat war es nicht einzusehen, dass die ausschließliche Fixierung auf den Suchtcharakter von Cannabis seinen Einsatz in der Medizin verhinderte. Für einen Krebspatienten im Endstadium ist die drohende Abhängigkeit kein Thema mehr, seine Befreiung von den Schmerzen aber ein nicht zu überschätzender Zugewinn an Lebensqualität.



OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2



Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de