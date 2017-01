Bielefeld (ots) - Es geht nicht um den Joint zur Entspanung, nicht ums Kiffen in geselliger Runde. Der Gesetzentwurf eines CDU(!)-Gesundheitsministers, den der Bundestag einstimmig verabschiedet hat, dient nicht dem Rausch, sondern der Rettung schwer kranker Menschen vor unerträglichen Schmerzzuständen. Die Regeln des Einsatzes von Cannabis als Medizin sind klar definiert; Ärzte entscheiden über die Verordnung, die Abgabe erfolgt über Apotheken. Für viele Betroffene eröffnet sich so ein neuer Weg zur Linderung ihrer Leiden - ohne sich dabei strafbar machen zu müssen. Dass sich die überfällige Stärkung der Palliativmedizin auch des Haschischs und Marihuanas bedient, ist ein großartiger Fortschritt. Dass Bundesregierung und Bundestag dies einmütig umsetzten, verdient jeden Respekt.



