Ein erweiterter Index ETF, der mit Hilfe einer regelbasierten Auswahlmethode in Schweizer Aktien investiert

First Trust Global Portfolios Limited ("FTGP"), ein in London ansässiger ETF-Distributor und -Berater, gab heute bekannt, dass es den First Trust Schweizer AlphaDEX OGAW-ETF (der "Fonds") an der SIX Schweizer Börse (SWX: FTSZ) eingeführt hat.

Der Fonds basiert auf dem NASDAQ AlphaDEX Schweizer Index und wählt mithilfe von patentierter, regelbasierter AlphaDEX-Methodik objektiv Aktien aus dem NASDAQ Schweizer Index. "Wir freuen uns, den First Trust Schweizer AlphaDEX OGAW-ETF einzuführen", sagte Derek Fulton, CEO von FTGP. "Mit dieser Markteinführung, unserer ersten Notierung an der SIX Schweizer Börse, bieten wir unsere bewährte AlphaDEX leistungsbasierte Aktienauswahl-Methodik einer der größten Volkswirtschaften Europas an."

Die AlphaDEX-Methodik wurde konzipiert, um fundamentale Bewertungsfaktoren zu verwenden, um bessere risikobereinigte Überschussrenditen im Vergleich zu traditionellen kapitalisierungsgewichteten Benchmarks zu suchen. FTGP glaubt, dass, obwohl verschiedene Methoden der Indizierung zu verschiedenen Zeiten inhärente Einschränkungen mit sich bringen, fundamentale Indizes Vergleich zu ähnlichen kapitalisierungsgewichteten Indizes das Potenzial haben, höhere, langfristige Renditen zu erzeugen, und oft Volatilität reduzieren.

Eric Anderson, Senior Vice President für Europa bei First Trust Advisors sagte: "Wir freuen uns sehr, Europa unsere 21. Notierung zu präsentieren. SIX ist einer der wichtigsten Handelsplätze in Europa und ist eine wichtige Börse für den Zugang zu ETFs sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schweiz. Wir freuen uns auch, dass dieses Angebot den Anlegern fundamental gewichtete Exposition gegenüber kritischen Märkten wie der Schweiz offeriert."

Mit dem Zusatz des Fonds bietet FTGP nun insgesamt sieben AlphaDEX OGAW-ETFs fünf Einzelländerfonds und zwei breite Regionalfonds.

Über First Trust Global Portfolios Limited

FTGP wurde im Dezember 2011 als Distributor und Berater gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und wird von der britischen FCA geregelt. FTGP ist eine Tochtergesellschaft von First Trust Advisors L.P. und First Trust Portfolios L.P. (zusammen "First Trust"). FTGP vertreibt und vermarktet eine Reihe von in den USA eingetragenen First Trust ETFs und in Irland domizilierten OGAW-Fonds im Rahmen der First Trust Global Funds PLC Dachgesellschaft. Die ETFs wurden im Vereinigten Königreich der FCA gemäß Artikel 42 der Richtlinie zu Managern alternativer Investmentfonds mitgeteilt. First Trust Advisors L.P. ist der Investment Manager der ETFs und OGAW. First Trust ist ein privat geführter US-Finanzdienstleister und ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs; dt.: börsengehandelte Fonds) im US-Markt. First Trust hat mit Stand 31. Dezember 2016 ein verwaltetes oder beaufsichtigtes Gesamtvermögen von über 98,97 Mrd. US$. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ftglobalportfolios.com.

Risiken

Die Anteile des Fonds können sich in Wert ändern und sowohl fallen als auch steigen. Sie könnten durch die Investition in den Fonds Geld verlieren. Sie könnten nicht das ganze Geld zurückbekommen, das Sie investieren.

Der Fonds unterliegt dem Marktrisiko, was bedeutet, dass die Anteile des Fonds aufgrund von Wertschwankungen im Markt durch Faktoren wie wirtschaftliche, politische, regulatorische oder Marktentwicklungen, Änderungen der Zinssätze und wahrgenommene Trends in Wertpapierpreise an Wert verlieren können.

Es kann zwischen dem Fonds und dem zugrunde liegenden Index aufgrund der Auswirkungen der jährlichen Fondsverwaltungsgebühren einen Tracking-Unterschied geben. Daher kann die Rendite des Fonds nicht der Rendite des NASDAQ AlphaDEX Schweizer Index entsprechen.

Die Bestände des Fonds können von Unternehmen ausgegeben werden, die in einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Land konzentriert sind.

Der Fonds kann in Marktkapitalisierungsunternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investieren. Solche Unternehmen können eine größere Preis-Volatilität als größere, etablierte Unternehmen erleben.

Da die Anlagen des Fonds in anderen Währungen als der Währung des Fonds lauten können, kann eine Anlage in diesen Fonds Sie einem Währungsrisiko aussetzen.

Dieser Net Asset Value (NAV; dt.: Nettoanlagewert) des Fonds ist wahrscheinlich sehr volatil aufgrund der Portfoliozusammensetzung und oder der Index-Replikationstechnik. Daher sollten potenzielle Anleger sich bewusst sein, dass die Aktien des Fonds ihren Wert ändern werden, und zwar auf volatile Art und Weise; potenzielle Investoren könnten Geld durch die Investition in den Fonds verlieren.

Weder FTGP noch eine seiner Tochtergesellschaften garantiert die Performance oder die zukünftigen Renditen des Fonds.

Weitere Einzelheiten zu Risiken bei Investition in den Fonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren" des Prospekts des Fonds.

Wichtige Informationen

Diese finanzielle Förderung wird durch FTGP von 8 Angle Court, London, EC2R7HJ ausgegeben. FTGP ist autorisiert und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs (Register-Nr. 583.261). Der Fonds wird nicht von der FCA geregelt. Nichts in diesem Dokument stellt eine Einladung, ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung dar, sich an Anlagetätigkeiten einschließlich Kauf oder Verkauf von Anlagen, einschließlich eines Anteils an einem Fonds, zu beteiligen.

Der Fonds ist ein offener Teilfonds von First Trust Global Funds PLC (das "Unternehmen"), ein Dach-OGAW-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, und wurde mit beschränkter Haftung als Investmentunternehmen mit variablem Kapital nach den Gesetzen Irland mit OGAW-registrierter Nummer 514.357 gegründet. Das Unternehmen ist ein anerkanntes Investmentfonds-Vorhaben (ein "anerkanntes Vorhaben") im Sinne des 264 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") des Vereinigten Königreichs. Der Fonds wird nicht von der FCA geregelt. Die meisten Schutzvorkehrungen durch das britische Regulierungssystem gelten nicht für den Betrieb des Fonds und keine Entschädigung wird bei Zahlungsverzug im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (Finanzdienstleistungsentschädigung) zur Verfügung stehen.

Eine Anlage in den Fonds ist spekulativ und ist ggf. nicht für alle potenziellen Investoren geeignet. FTGP gewährleistet nicht die Performance der Anteile des Fonds. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück und können ihre gesamte Anlage verlieren. Aktuelle Steuersätze und -vergünstigungen werden von der Art der Beteiligung abhängen. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Das Material in diesem Dokument ist nicht vollständig und muss daher in Verbindung mit dem Prospekt des Fonds gelesen werden, der wesentliche Informationen enthält, die nicht hierin enthalten sind, einschließlich der Bedingungen der Investitionen und Informationen in Bezug auf Anlagerisiken und -beschränkungen, Gebühren und Kosten und Interessenkonflikte. Potenzielle Anleger sollten besonderes Augenmerk auf die "Risikofaktoren" des Prospekts des Fonds legen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird oder dass der Fonds eine positive Rendite erzielt. Kontaktieren Sie FTGP oder besuchen Sie www.ftglobalportfolios.com, um einen Prospekt und oder Key Investor Information Document (Wesentliche Anlegerinformationen) (nur in englischer Sprache) zu erhalten. Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Untersuchungen und Analysen des Fonds durchführen und ihre eigenen professionellen Steuer-, Buchhaltungs-, Finanz- oder sonstigen Berater über mit Anlagen verbundene Risiken mit einbeziehen. Potenzielle Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds sorgfältig prüfen, bevor Sie eine Anlage in Betracht ziehen.

Keine hierin enthaltenen Informationen stellen eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar, noch sollten Sie sich allein darauf verlassen, um eine Investition zu tätigen oder eine andere Entscheidung zu treffen. Diese Informationen, Empfehlungen oder hier geäußerten Meinungen sind weder eine Aufforderung, eine Investition in den Fonds zu tätigen, noch stellen sie ein Angebot zum Verkauf des Fonds dar.

Anteile des Fonds stehen in keinen Staaten oder Jurisdiktionen, in denen ein solcher Verkauf verboten ist, zum Verkauf zur Verfügung. Die Anteile des Fonds sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und der Fonds ist nicht unter dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung registriert. Weder dieses Material noch die Anteile des Fonds stehen US-Personen zur Verfügung oder sind für diese geeignet.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um die Richtigkeit dieser Angaben zu gewährleisten, wird von keiner Person eine Zusicherung oder Garantie gegeben oder impliziert bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument, und keine Verantwortung oder Haftung für solche Informationen oder Meinungen wird übernommen.

"AlphaDEX" ist eine eingetragene Marke von First Trust Portfolios L.P. First Trust Portfolios L.P. hat vom US-Patent- und Markenamt ein Patent für die AlphaDEX-Aktienauswahlmethode erhalten.

Der NASDAQ AlphaDEX Schweizer Index (der "Index") ist ein eingetragenes Warenzeichen der NASDAQ OMX Group, Inc. ("Nasdaq") und wurde für den Einsatz von First Trust Portfolios L.P. lizenziert, mit Unterlizenz für die Nutzung durch das Unternehmen. AlphaDEX ist eine Marke im Besitz von First Trust Portfolios L.P. und wurde Nasdaq für den Einsatz im Namen des Index lizenziert. Der Fonds wird nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben von Nasdaq und Nasdaq gibt keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in den Fonds oder mit Hinblick auf das Ergebnis einer Person durch die Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Handel des Fonds.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170119006304/de/

Contacts:

First Trust Global Portfolios Limited

Medienanfragen:

Derek Fulton

London, UK

+44 (0) 203 195 7125

dfulton@ftgportfolios.com

oder

Andere Anfragen:

Martin Molere

Paris, Frankreich

+ 33 (0) 1 40 90 30 08

MMolere@ftgportfolios.com