The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT P4Q XETR AU000000PRU3 PERSEUS MINING LTD. AUS0 EQU EUR N

CT 4SL XETR AU000000SLR6 SILVER LAKE RES. LTD AUS0 EQU EUR N

CT 2CU XETR US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT CDM1 XETR US1921085049 COEUR MINING DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT I8R XETR US4627261005 IROBOT CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR N

CT US8A XETR US58039P1075 MCEWEN MINING INC. NAM0 EQU EUR Y

CT 4OR XETR US68620A1043 ORGANOVO HLDGS DL-,01 NAM0 EQU EUR N