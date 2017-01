The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US94986TK972 WELLS FARGO BK 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551761999 CTRL PL.DEV. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1553211134 CHINA DEV.BK 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1553212025 CHINA DEV.BK 17/27 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1553212371 CHINA DEV.BK 17/37 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1554373164 FRESEN.FIN.IRE. 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1554373248 FRESEN.FIN.IRE. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1554373677 FRESEN.FIN.IRE. 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1554373834 FRESEN.FIN.IRE. 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555076162 HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1555155388 EIB EUR. INV.BK 17/20 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1555164299 EUR. BK REC.DEV.17/23 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1555168282 THAMES WATER KY FI. 17/24 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1555168365 THAMES WATER KY FI. 17/32 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1555300497 YUZHOU PPTS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1555315768 GULF INTL BK 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1555317897 SPAREBK 1 BOLIG.17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555331617 EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555575320 CORP.ANDINA 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555576641 HAPAG-LLOYD AG 17(22)REGS BD02 BON EUR N

CA C2Z1 XFRA CA14146A3010 CARDIFF ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA M0RA XFRA CA5616073006 MAMMOTH RES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 EQ00 EQU EUR N