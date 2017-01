Am 21. September 2016 hatten wir getitelt: "Commerzbank: Kurschance! Wir setzen die Aktie jetzt auf kaufen!" Zu diesem Zeitpunkt stand die Aktie bei 6,21 Euro. Das sind immerhin rund 26% Gewinn bisher. Aber auch für diejenigen, die zu dieser Zeit noch nicht an den Wiederaufstieg der Commerzbank geglaubt hatten, haben wir am 13.12. noch einmal nachgefasst. Das war der Titel: "Commerzbank: Wenn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...