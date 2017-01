Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RWE -0,63% auf 12,715, davor 7 Tage im Plus (8,43% Zuwachs von 11,8 auf 12,79), Sberbank +0,14% auf 10,535, davor 6 Tage im Minus (-4,58% Verlust von 11,03 auf 10,52), Continental +0,29% auf 188,85, davor 5 Tage im Minus (-3,14% Verlust von 194,4 auf 188,3), YY Inc. -0,29% auf 43,98, davor 4 Tage im Plus (6,93% Zuwachs von 41,25 auf 44,11), Rhoen-Klinikum -1,61% auf 25,7, davor 4 Tage im Plus (2,83% Zuwachs von 25,4 auf 26,12), Biofrontera -0,59% auf 3,529, davor 4 Tage im Plus (9,23% Zuwachs von 3,25 auf 3,55), Scout24-0,48% auf 34,035, davor 4 Tage im Plus (1,56% Zuwachs von 33,67 auf 34,2), Sixt +0,32% auf 48,75, davor 4 Tage im Minus (-3,85% Verlust von 50,54 auf 48,59), Noble Corp plc -1,54% auf 7,03, davor 3 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 6,77...

