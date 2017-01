BÖRSENTAG - weiter wenig Bewegung erwartet TAGESVORSCHAU - 20.01.2017 EZB - hält Leitzins im Euroraum auf Rekordtief von null Prozent USA - Trump übernimmt die Macht in Washington CHINA - Wachstum fällt auf niedrigsten Stand seit 1990 ATX heute FREITAG zur Eröffnung TIEFER erwartet - ATX Indikation 2.660 Punkte -0,23% IMMOFINANZ - baut um 22 Mio. Euro Büroturm am Wienerberg um PORR - baut Teil der Frankfurter Stadtbahn SANOCHEMIA - nach Pfund-Abwertung 2015/16 in den roten Zahlen SCHLUMBERGER - Sastre will ganz übernehmen - Börse-Delisting möglich DAX heute FREITAG zur Eröffnung TIEFER erwartet - DAX Indikation 11.575 Punkte -0,18% FRESENIUS - platziert Wandelanleihe über 500 Millionen Euro HOCHTIEF - bekommt...

