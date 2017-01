Emma Marcegaglia ist Vorständin des Energieriesens ENI und eine der am besten vernetzten Managerinnen in Europa. Sie warnt vor Schwarzmalerei gegen Donald Trump und glaubt an den Wiederaufstieg von Italiens Wirtschaft.

Frau Marcegaglia, Sie wirken schon lange im internationalen Manager-Zirkus mit, waren lange oberste Industriepräsidentin Italiens - haben Sie so eine Unsicherheit wie dieses Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos schon einmal erlebt?

Es ist wirklich erstaunlich. Donald Trump ist nicht hier, aber er ist überall. Das größte Problem daran scheint mir: Alle haben Angst, aber keiner weiß, was er möchte. Die einen sagen, er wird schon wie ein Geschäftsmann handeln. Die anderen sagen: Er ist genauso, wie er twittert.

Und was sagen Sie?

Ich glaube nicht, dass er alles machen wird, was er sagt. Das wäre ja in der Tat ein Desaster. Aber eben nicht nur für uns in Europa, sondern auch für die USA. Starker Protektionismus schadet doch allen. Und wenn Europa und die USA sich abschotten, dann sagen doch die anderen Länder nicht: Wir wehren uns nicht. Dann stehen wir vor einem Handelskrieg. Wenn einer der größten Spieler in der Welt den Freihandel beendet, werden alle anderen gezwungen, nachzuziehen.

Also haben die Schwarzmaler recht?

Das würde ich nicht sagen. Nehmen wir mal an, Trumps Sympathien für Wladimir Putin sorgen dafür, dass sich das Verhältnis des Westens zu Russland entspannt und die Russlandsanktionen fallen: Das wäre für italienische Firmen, aber auch für deutsche, sehr hilfreich. Und auch die Investitionen in Infrastruktur könnten uns nutzen. Dazu kommt: Steigt der Dollar als Reaktion auf Trumps Politik, ist das für europäische und vor allem für italienische Exporte sehr gut. Es ist eben sowohl weiß wie auch schwarz. Man darf da auch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...