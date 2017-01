Von Jason Douglas

DAVOS (Dow Jones)--Der britische Schatzkanzler Philip Hammond hält einen Abschluss der Brexit-Verhandlungen mit der EU nach zwei Jahren für eine "politische Notwendigkeit". Eine anschließende Übergangszeit werde ebenfalls nötig sein, um den Unternehmen und der Regierung zu erlauben, sich an die neue Beziehung zwischen Großbritannien und dem Staatenblock anzupassen.

Bei dem World Economic Forum in Davos sagte Hammond, die britische Regierung ziele darauf, die Austrittsverhandlungen mit der EU innerhalb der vorgesehenen Zweijahresfrist abzuschließen.

Die Briten hatten sich in einer historischen Abstimmung am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Ausstieg aus der EU ausgesprochen. Bis Ende März 2017 will Premierministerin Theresa May formal den Austrittsprozess nach Artikel 50 des EU-Vertrages einleiten. Großbritannien könnte dann im Frühjahr 2019 aus der EU ausscheiden.

January 20, 2017

